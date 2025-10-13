¿Está la democracia peruana a la deriva?

La inestabilidad persigue a Perú desde que terminó la era del expresidente Alberto Fujimori. Desde el año 2000, la nación andina ha tenido doce presidentes. Cinco desde 2020. La caída de Dina Boluarte, tiene tras de sí la defenestración de los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martin Alberto Vizcarra, Manuel Arturo Melino De Lama, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler y José Pedro Pablo Castillo Terrones. A José Jeri, el recién designado no le pintan bien las cosas. Su afición por sitios para adultos y pornografía, escandalizan a un país que puede estallar en llamas.