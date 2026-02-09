¿Está la coalición Vamos bajo ataque?

Los principales miembros de la coalición Vamos acusan recibo. Han denunciada que son “víctimas” de un ataque despiadado lanzado por sus adversarios.

Y algo hay de cierto. Cuando participan en política y pretendes poner patas hacia arriba la política tradicional o hacer algo distinto, siempre tendrás respuestas, de aquellos que se sienten aludidos o amenazados.

Todos los cambios vienen con turbulencias, sean buenos o sean malos. Al final es la sociedad, representada por los electores, la que escoge y decide el rumbo del país.