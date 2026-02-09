$!La educación pública y privada tiene costos variables en Panamá

El tema de las matrículas en los colegios públicos y particulares es una preocupación en el inicio del año escolar, por la variabilidad de los costos, en ocasiones inesperados.

En el caso de las escuelas oficiales, la directora nacional de Educación comunitaria y padres de familia, Silmax Macre, reiteró que la educación es gratuita, aunque la asociación de padres de Familia determina el pago de algunas cuotas, que pueden llegar hasta los B/. 15.00.

“No hay que pagar nada para la inscripción del estudiante. Sin embargo, en todos los centros educativos existe la Asociación de Padres de Familia, y ellos sí cobran cuotas para su funcionamiento de apoyo a los estudiantes (Bandas, conjuntos folclóricos), seguro estudiantil, entre otros renglones, pero esto no condiciona la inscripción del estudiante”, dijo Macre.

La profesora Edith Espino, directora de la Nacional de Educación Particular de Meduca, explicó que cada colegio particular es una empresa, por lo tanto, la matrícula está a libre oferta y demanda, pero deben notificar con antelación a los padres.

“El Decreto 601 de 2015 estipula que para realizar un aumento en la matrícula se tiene que convocar a una reunión con los delegados de padres de familia, y explicar con detalle”.