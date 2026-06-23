Punto de vista

Es más que un escándalo

Es más que un escándalo
James Aparicio
23 de junio de 2026

La punta del iceberg apenas se asoma. El descubrimiento de 401 casos de educadores (maestros y profesores), así como de administrativos con diplomas de técnicos, licenciaturas, maestrías y posgrados falsos es lo más vergonzoso que le está ocurriendo al sistema educativo y profesional.

Las treinta y tres universidades e institutos involucradas, ya sea por complicidad o descuido y dejadez, tienen que pronunciarse porque las sospechas podrían alcanzar a miles de personas, inclusive del sector educativo particular y la empresa privada.

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