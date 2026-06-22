Todas las universidades e institutos afectados por la emisión de títulos falsos

¿Hasta dónde alcanza la red criminal que falsifica títulos profesionales de técnicos, licenciaturas, posgrados y doctorados? El ministerio de Educación (MEDUCA) sospecha que son miles de casos. Hasta ahora, reveló Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal del MEDUCA, se han confirmado 401 procesos de maestros y profesores con títulos inexistentes de 33 universidades e institutos, en casi todas las carreras.

González precisó que ya en el año 2006, se habían presentado denuncias de más de 700 títulos adulterados. Biología, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, Español, Matemáticas, Orientación, Religión e Informática en la lista de profesiones que un número indeterminado ejerce sin tener la formación universitaria o técnica.

Entre los casos más sorprendentes está el de una profesora que, con 23 años de edad, presentó títulos de una licenciatura, una maestría y un posgrado en religión. Igualmente, una Directora Regional con documentos falsos, arrastró a los hijos, sobrinos y hermanos. En los hallazgos, también se descubrió a un político con varios hermanos o a una maestra que se graduó de bachiller en el año 2009, pero tiene una licenciatura expedida en el año 2006.

González reveló que un Instituto Superior denunció 80 casos de títulos adulterados e informó que entre los fraudes detectados hay profesores con títulos de carreras que nunca se impartieron.

Recomendó, a las escuelas particulares iniciar su propia investigación mientras la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) desarrolla un programa para registrar todos los documentos académicos públicos y privados. Al menos treinta funcionarios, la mayoría de recursos humanos del MEDUCA, fueron despedidos y enfrentan cargos criminales.