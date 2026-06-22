$!Claves para prevenir el golpe de calor y los daños en la piel

Para evitar patologías severas por la exposición prolongada al sol y al calor, la prevención y la modificación de hábitos durante las actividades al aire libre deben ser la prioridad absoluta. El doctor Edgardo Gaitán, especialista en Medicina General y director de la Escuela para Diabéticos, enfatiza la necesidad de buscar refugio en las horas de mayor radiación y adoptar barreras físicas efectivas antes de salir de casa.

“Lo ideal, aparte de estar bien hidratado, es evitar la radiación solar. Quédese a la sombra... use sombreros de ala ancha, use camisas de manga larga, pantalones largos, es decir, evitar en lo posible la exposición de mucha piel”, recomendó el especialista, quien además recordó la importancia de aplicar bloqueadores solares con un factor de protección de 50 o más.

Aunado a la protección física, el médico subrayó que la hidratación constante es el pilar fundamental para evitar que el organismo colapse ante las altas temperaturas. Mantener un consumo continuo de agua previene la desorientación y los calambres, síntomas que suelen confundirse en entornos recreativos. “La rehidratación, estar tomando líquidos en cantidades. En las fases tempranas con tomar agua es suficiente”, concluyó el doctor Gaitán, haciendo un llamado a mantener la disciplina corporal y a no descuidar zonas comúnmente olvidadas, como el dorso de los pies, para mitigar los efectos del calor tropical.