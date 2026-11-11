Punto de vista

El tiempo siempre pone su ritmo

El tiempo siempre pone su ritmo
James Aparicio
11 de noviembre de 2026

La reconstrucción no es rápida. Eso se ha visto en países vecinos donde los terremotos han tenido un número elevado de víctimas y daños.

Y aunque el plan de las autoridades es tener todas las casas construidas o reconstruidas, las autoridades deben trabajar para reducir esos tiempos que se vuelven largos para que el que vive en un albergue, con un familiar o fuera de su residencia destruida.

El 8 de diciembre, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, deberían convertirse en fechas para cumplir con una meta. Y es posible.

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Panamá
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