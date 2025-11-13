El significado del 13 de noviembre

Todos los años, el 13 de noviembre se celebra en Panamá el día del periodista. A diferencia del 8 de septiembre, fecha internacional para recordar el oficio en honor a Julius Fucik, el periodista checoslovaco, autor de “Reportaje al pie de la ahorca”, y ahorcado por los nazis en 1943, aquí recordamos a Gaspar Octavio Hernández. Periodista, poeta modernista, nacionalista, murió el 13 de noviembre de 1918 cuando escribía un editorial para La Estrella de Panamá. Gaspar Octavio Hernández representa el sacrificio, la vocación y el compromiso del oficio en medio de desafíos y tormentas.