Panamá conquista tres coronas en el Beauty World International 2025

Panamá logró un hito histórico en el escenario internacional al obtener tres coronas en el certamen Beauty World International 2025, realizado del 1 al 7 de diciembre en Punta Cana, República Dominicana. La noticia fue confirmada por la Organización Miss Teen Panamá, que destacó el desempeño sobresaliente de la delegación nacional entre más de 30 países participantes.

Según una nota de prensa, Panamá se consolidó como un referente en liderazgo juvenil, formación artística y excelencia dentro de los concursos internacionales. Los triunfos alcanzados fueron: Little Beauty World International 2025, obtenido por Sara Ríos, de 8 años, Élite Beauty World International 2025, conquistado por Ana Lucía Concha y Beauty World International 2025, título logrado por la joven Emily Norato.

La organización resaltó que las representantes panameñas brillaron a lo largo de todas las etapas del certamen, destacándose en entrevistas con jurados internacionales, talleres formativos, pruebas artísticas y actividades culturales enfocadas en celebrar la diversidad y el talento juvenil del mundo.

“Este resultado refleja el esfuerzo, disciplina y compromiso con el que Panamá trabaja para formar reinas íntegras, con valores y visión social. Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestras tres nuevas reinas internacionales y de todo el equipo que hizo posible este triunfo”, expresó la Organización Miss Teen Panamá.