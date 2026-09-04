El infortunio de llegar a viejo en Panamá

Hay una narrativa espantosa que están promoviendo algunos políticos, funcionarios e inclusive diputados sobre el trabajador que llega a la edad de jubilación y los viejos.

El adulto mayor (hay de varias edades y generaciones), de acuerdo con estos teóricos de lo nuevo y lo viejo, es una “carga” para la sociedad y aquí hay que hacer un alto radical. Con el paso de los años, la edad es sensatez, serenidad, sentido común y experiencia.

En vez de pretender castigar, apartar o discriminar a los viejos, hay que construir políticas públicas para proteger a los que son bisabuelos, bisabuelas, abuelos, abuelas, madres y padres.