Venezuela "necesita mucho más que dinero", dice líder opositora Machado tras acuerdo con EEUU

La líder de la oposición venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, dijo el jueves que Venezuela "necesita mucho más que dinero", tras el inédito acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, cuya legitimidad objeta.

En un video grabado desde el exilio, y publicado en X, Machado dijo que "el sector petrolero es sólo una parte de la inmensa reconstrucción" en Venezuela", que "requiere inversiones colosales".

"En un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada", aseguró Machado, que salió de Venezuela de manera clandestina en diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz y vive actualmente en Panamá.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada la firma de un "histórico" acuerdo con Venezuela que otorga a su país el 20% de la gigantescas reservas de petróleo venezolano.

El convenio da a Estados Unidos el control de 65.000 millones de barriles de crudo en 17 campos en diferentes zonas del país.

Venezuela considera que obtendrá beneficios por 209.000 millones de dólares en 25 años.

"Todo eso le da a Venezuela un valor estratégico extraordinario, tanto para la seguridad nacional de los Estados Unidos como para la estabilidad del hemisferio. Pero el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un RÉGIMEN ILEGÍTIMO, le pertenece al pueblo venezolano", dijo Machado.

"Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores", el palacio de gobierno, sostuvo Machado.

- No están "listos" -

Tras la firma de acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni el miércoles en Caracas, Trump y Delcy Rodríguez coincidieron en señalar que Venezuela no está lista para celebrar elecciones.

"Simplemente no me parece que estén listos todavía. Sabes, es algo muy nuevo. Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno", dijo Trump el miércoles.

El mensaje de la líder opositora ocurre ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

Luego de asumir en enero como presidenta interina, Rodríguez impulsó leyes en los sectores del petróleo y la minería para atraer inversiones privadas.

El presidente estadounidense ha halagado en varias ocasiones la gestión de Rodríguez.

Machado defendió la alianza con Estados Unidos, pero aseguró que el país debe trabajar "bajo los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia".

Esto, aseveró, "solo es posible con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático".

La oposición denuncia un fraude electoral de Maduro en las últimas presidenciales de 2024, y reivindica la victoria en esos comicios de Edmundo González, candidato apadrinado por Machado.

La líder opositora fue inhabilitada políticamente y no pudo ser candidata en aquella ocasión.

- "Tristeza y rabia" -

"Sé lo que ustedes están sintiendo: tristeza, rabia y ese malestar tan repetido en nuestra historia porque alguien decida sobre lo nuestro, en nuestro nombre, sin contar con nosotros", señaló Machado en su mensaje, al subrayar la "profunda preocupación por las implicaciones que tiene" para el futuro de Venezuela.

La líder promete que volverá a Venezuela, pero especialistas señalan que Washington no ve con buenos ojos su regreso.

En agosto inició en Caracas un diálogo político entre el gobierno interino y una parte de la oposición de cara a una transición democrática, pero Machado no fue invitada.

Esta mesa de negociaciones ha estado auspiciada por Washington.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el miércoles en una entrevista con Fox News que la nueva ronda de negociaciones iniciará en unos 10 días.

Maduro, de 63 años y acusado de cuatro delitos, entre estos el de "narcoterorismo", solicitó el jueves ante un tribunal en Nueva York desestimar los cargos en su contra, apelando a su inmunidad como jefe de Estado.

Venezuela tiene las mayores mayores reservas certificadas de hidrocarburos del mundo, con más de 300.000 millones de barriles. Pero su producción sigue siendo muy limitada tras décadas de inversión insuficiente, sanciones y corrupción.