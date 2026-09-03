Construcción de arco de Trump comenzará este mes, según alto funcionario de EEUU

Este mes comenzarán en Washington las obras de un enorme arco propuesto por el presidente Donald Trump, anunció el jueves un alto funcionario estadounidense, lo que marca un rápido avance en un proyecto que ha generado malestar en la capital del país.

La estructura prevista —un arco de triunfo blanco de 76 metros de altura, coronado por grandes estatuas doradas de un ángel y águilas— forma parte del empeño de Trump por dejar su sello personal en Washington durante su segunda presidencia.

"Nos preparamos para iniciar, en las próximas dos semanas, las obras de excavación necesarias para el Gran Arco del Triunfo", proyectado para una zona ajardinada circular situada entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, declaró el secretario del Interior Doug Burgum.

En una publicación en X, afirmó que el arco está destinado a convertirse en "una de las grandes obras de la arquitectura estadounidense, que honrará la historia y la importancia del cementerio de Arlington y estará a la altura de la capital más poderosa del mundo".

Su ubicación —en el centro ajardinado de una rotonda situada en una isla del río Potomac— ha suscitado polémica. El gobierno no consultó al Congreso para realizar un cambio de tal magnitud en la capital estadounidense.

Dadas sus enormes dimensiones, la estructura interrumpiría la vista entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, donde yacen cientos de miles de militares estadounidenses.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump puso en marcha una serie de proyectos de renovación, varios de los cuales han dado lugar a múltiples disputas legales. Entre ellos figura un enorme y costoso salón de baile que se está construye en la Casa Blanca, para el que ordenó demoler un ala de la residencia presidencial.

Otro proyecto es la compleja renovación del Estanque Reflectante, el gran espejo de agua rectangular de 618 metros de longitud situado en el National Mall.

Durante un tiempo, Trump también hizo colocar su nombre en las paredes del Kennedy Center, el centro cultural y artístico que lleva el nombre del asesinado presidente John F. Kennedy.

Un juez ordenó retirar el nombre de Trump, pero la fachada permanece cubierta por una lona y la junta directiva del centro ha votado a favor de incluir el nombre del magnate por otra vía.