El informe de Amnistía Internacional (AI)

A más de dos años de la masacre cometida por el grupo Hamás, desde Gaza, a comunidades que habitaban Kibutz en la frontera con Gaza y a un festival de jóvenes Nova, Amnistía Internacional (AI), concluyó que esta milicia terrorista cometió “crímenes de guerra y contra la humanidad”.

Hamás y sus aliados mataron a 1,200 personas, todos civiles desarmados, israelíes judíos, trabajadores extranjeros, beduinos y estudiantes de varias nacionalidades, de la forma más cruel y despiada.

El atentado ocurrido ayer en Sídney confirma las sospechas y advertencias hechas desde hace dos años.