Punto de vista

El impuestos que llega con la tecnología

El impuestos que llega con la tecnología
James Aparicio
20 de agosto de 2026

Mientras que en Europa ya se cobra y en varios países latinoamericanos se aplica o se analiza, en Panamá la implementación del ITBMS a los servicios digitales llega con varios años de retraso. Las plataformas digitales de transporte, hospedajes turísticos, juegos, compras y transporte, deberán pagar el impuesto del 7%, tal como se aplica a la mayoría de los productos y servicios que se ofrecen físicamente. Se está ampliando la base tributaria en un sector cuyas ganancias, todas, se iban a EE.UU., Canadá, México, Argentina, Europa o Asia.

Tags:
pago del itbm
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR