Siete candidatos se disputan hoy la rectoría de la UNACHI

Este miércoles, siete candidatos, cinco hombres y dos mujeres, participan en las elecciones para escoger al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), tras la renuncia de Etelvina Bonagas.

Los aspirantes a ocupar la rectoría para el periodo 2026-2028 son el profesor Raúl Rodríguez, la doctora Edith Rivera, el médico Hugo Moreno, la docente Rosemary Hernández, el profesor Erick Miranda, el licenciado en Periodismo Félix Estrada Kapell y el docente Absel Navarro.

La jornada electoral se desarrolla desde las 8:00 a.m., hasta las 4:00 p.m., y contará con la participación de los distintos sectores que integran la comunidad universitaria.

De acuerdo con el sistema de ponderación establecido para estos comicios, el voto de los profesores representa el 60%, mientras que los estudiantes regulares tienen una ponderación del 30% y los empleados administrativos, del 10%.

La elección se realiza luego de la renuncia de Etelvina Bonagas y definirá quién asumirá la conducción de la UNACHI durante los próximos dos años.

A las 8:00 p.m., está prevista una transmisión en vivo para dar seguimiento al proceso electoral y presentar información relacionada con la elección del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí.