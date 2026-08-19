UDELAS amplía su oferta académica con nuevas maestrías y postgrados

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) informó que aprobó nuevas maestrías y programas de postgrado para ampliar su oferta académica y responder a las necesidades profesionales del país.

El Consejo Académico dio luz verde a las Maestrías en Salud Pública y Derecho Administrativo, además de los postgrados en Producción de Imágenes de Ultrasonidos e Ingeniería de Operaciones y Proyectos.

La rectora de UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, destacó que estos programas permitirán a los profesionales fortalecer sus conocimientos y especializarse en áreas vinculadas a la salud, el derecho y la ingeniería.

La Maestría en Salud Pública estará enfocada en la promoción y educación para la salud, con énfasis en desafíos como las enfermedades crónicas, las desigualdades en salud y las emergencias epidemiológicas.

Por su parte, la especialización en Producción de Imágenes de Ultrasonidos busca formar profesionales con competencias técnicas y clínicas para generar imágenes de calidad que contribuyan al diagnóstico médico.

La Maestría en Derecho Administrativo estará orientada al análisis y aplicación del derecho administrativo contemporáneo, con énfasis en gobernanza, gestión pública, transparencia y Estado de Derecho.

Mientras que el Postgrado de Especialización en Ingeniería de Operaciones y Proyectos formará especialistas en gestión de activos, seguridad industrial, evaluación económica y desarrollo de proyectos, con aplicaciones en sectores como el industrial, eléctrico, electromecánico, biomédico y de alimentos.

La universidad indicó que la nueva oferta responde a estudios que identifican la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados para atender las demandas de distintos sectores del país.