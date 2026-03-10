El grupo paramilitar que sacude a Líbano

Hezbolá o Partido de Dios, fue creado en 1982. Es un grupo paramilitar considerado internacionalmente como una organización terrorista, el cual fue fundado por clérigos (como los Ayatolás) con el respaldo financiero, ideológico y militar de la Guardia Revolucionaria de Irán. Desde Líbano, con respaldo de Irán, Hezbolá lanza mortíferos ataques armados hacia Israel, lo que provoca devastadoras respuestas, como ocurre ahora, en medio de la guerra contra el régimen iraní. Son chiíes, alimentados por el odio y la violencia.