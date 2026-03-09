Panamá acompañó en el proceso de elecciones del Congreso de Colombia

El magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, Alfredo Juncá Wendehake, desarrolló labores de observación técnica electoral en distintos puestos de observación en Bogotá, Colombia, durante la jornada de elecciones al Congreso de la República del país sudamericano, informaron del Tribunal Electoral (TE).

Según el TE, "estas misiones de acompañamiento permiten intercambiar experiencias entre organismos electorales, conocer el funcionamiento de los procesos en otros países y fortalecer las buenas prácticas que contribuyen a garantizar elecciones transparentes y confiables".

Durante su recorrido, el magistrado visitó diversos centros de votación en la capital colombiana, entre ellos 20 de Julio – Sede A; Colegio Privado Salesiano Juan del Rizzo – Sede B; Colegio Distrital Francisco Javier Matiz – Sede B; Polideportivo – Coliseo Villa de los Alpes; Colegio Distrital Alemania Unificada – Sede A y el Centro Comercial Mall Plaza, donde pudo observar el desarrollo del proceso, el funcionamiento de las mesas y la participación ciudadana.