$!Comienza el proceso para elegir al nuevo rector de la Universidad

Aunque el período oficial de postulaciones inicia hoy, los nombres del vicerrector académico de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Migdalia Bustamante; y el catedrático y economista Roberto Ah Chong figuran entre los principales favoritos para ocupar la rectoría de la institución.

Ah Chong cuestionó el calendario electoral universitario, el cual establece que, “cualquier actuación, manifestación o práctica de proselitismo realizada fuera de los periodos expresamente establecidos vulnera el calendario electoral”. El académico considera que esta disposición podría interpretarse como un intento de frenar su candidatura, ya que ha sido uno de los pocos aspirantes que ha manifestado públicamente sus intenciones de competir antes de la apertura formal del período de postulaciones. Este lunes se abre el período de postulaciones para los cargos de rector, decanos y directores de centros regionales de la Universidad de Panamá, proceso que se extenderá hasta el 13 de abril de 8:00 a.m., a 4:00 p.m. La admisión preliminar de las candidaturas iniciará el 20 de abril.