El gran enemigo se llama “corrupción”

Desde hace mucho tiempo el sistema penitenciario está podrido. El retorno a la vida democrática en 1990, no significó cambios radicales en las prisiones, controladas por los pandilleros y el crimen organizado.

Las propias autoridades han reconocido que hasta en la cárcel de máxima seguridad de Punta Coco se coordinaban operaciones del narcotráfico, asesinatos por encargo y blanqueo. Si las medidas que se adoptan ahora no van dirigidas a combatir la corrupción afuera y dentro de las celdas, se repetirá el mismo círculo vicioso.