El golpe de agosto, cuando la URSS se detuvo

Entre el 19 y 21 de agosto de 1991, miembros de la vieja guardia y la llamada línea dura del partido comunista de la Unión Soviética, la poderosa KGB (comité de seguridad del Estado) y miembros del ejército pusieron en marcha un plan para derrocar al presidente Mijail Gorbachov. Gorbachov retomó con más fuerza al poder, tres días después de la asonada que debilitó el poder y la credibilidad del partido comunista de la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov renuncia al cargo y se acelera la disolución de la URSS.