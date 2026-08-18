Punto de vista

El debate ya está en la mesa

El debate ya está en la mesa
James Aparicio
18 de agosto de 2026

La ocupación de los espacios públicos para estacionar vehículos particulares, buses o camiones de reparto se convirtió en la costumbre nacional. La permisividad de las autoridades permitió que por décadas las aceras y servidumbres sirvieran como estacionamientos de negocios, de aquellos que no encuentran un “parqueo” gratuito, no quieren pagar por él o simplemente porque no les importa con los miles de ciudadanos que caminan. La única manera de terminar con esta terrible costumbre son las sanciones y tienen que ser ejemplares.

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Panamá
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