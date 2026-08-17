$!Reforma educativa, principal reto de Vega

El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, tendrá entre sus principales desafíos impulsar el debate y construir consensos para actualizar la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 1946

Uno de los principales desafíos del nuevo ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, será impulsar una reforma que moderniza la Ley Orgánica de Educación, establecida mediante la Ley 47 del 24 de septiembre de 1946. El proceso ya registra avances. Durante el pasado período legislativo, la Comisión de Educación, que presidía el diputado Jorge Bloise, presentó el proyecto de Ley 617 para reformar esta legislación. Entre sus propuestas está la creación de un organismo técnico e independiente para medir la calidad educativa y establecer estándares nacionales de aprendizaje. A esta iniciativa se suma una propuesta de 72 páginas presentada por los gremios UNEP y Unecep, con planteamientos sobre educación inclusiva, requisitos para ejercer la docencia, colegios particulares, primera infancia y la designación de autoridades educativas.

Ejes de la reforma educativa

ml | El diputado Jorge Bloise, expresidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, señaló que existen rutas claras y establecidas para avanzar en un proceso de reforma educativa, que contempla seis ejes temáticos. Bloise explicó que la propuesta abarca la gobernanza del Ministerio de Educación, la calidad educativa, la equidad, la formación docente, el financiamiento y una gestión enfocada en la descentralización educativa. También incluye aspectos relacionados con el fortalecimiento de la educación superior y técnica.





“Es importante que la educación en Panamá sea de calidad y gratuita. Eso implica que todos los sectores participen del proceso de la reforma educativa en base a lo que requiere el país”.

“Es urgente revisar el currículo nacional. Tenemos que preguntarnos qué y cómo estamos enseñando, y si realmente estamos preparando a nuestros estudiantes para enfrentar el mundo actual”.

“Lo primero que se debe hacer es implementar un plan nacional que contemple políticas curriculares nuevas y con contenidos estandarizados como los de países como Singapur e Israel”.

“La Ley Orgánica data de 80 años, pero no queremos un nueva. Lo que pedimos son reformas y actualizaciones a la actual. Se debe incluir lo del 7% del PIB a la educación”.

“La verdadera reforma debe garantizar oportunidades equivalentes para todos y transformar la escuela en el principal instrumento de aprendizaje, talento, innovación, empleabilidad y movilidad social”.

“Se debe hacer un diagnóstico integral de los centros educativos para garantizar que la inversión que se haga en tecnología responda a las verdaderas necesidades y requerimientos”.

“La discusión entre reforma educativa o ley educativa debe ser clara, abierta y libre de intereses mezquinos, reconociendo que el debate político es inevitable, pero necesario para enfrentar la crisis del sistema educativo nacional”.

“Pedimos que se conserve la propuesta que hace obligatoria la asistencia a la escuela pública para niños y niñas a partir de los 4 años de edad. Para los educadores de educación inicial, esta etapa no es negociable”.