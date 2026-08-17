Cultura

Elizabeth Wong convierte sus pasteles en arte

Elizabeth Wong convierte sus pasteles en arte
Cortesía | La chef conocida como Eli Wong mostrando su trabajo realizado tras culminar con éxito una capacitación especializada en alta pastelería en Pastry Academy.
Elizabeth Wong convierte sus pasteles en arte
ML | Elizabeth y Amaury.
Elizabeth Wong convierte sus pasteles en arte
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Elizabeth Wong convierte sus pasteles en arte
Elizabeth Wong convierte sus pasteles en arte
Maribel Salomón
17 de agosto de 2026

La pastelera panameña Elizabeth Wong contó a Metro Libre que “mi madrina tenía un local donde hacía dulces. Yo siempre iba y ella me enseñaba a hacer galletitas y bizcochos, siempre me incline por lo dulce”.

Sin embargo, su primera opción profesional era la arquitectura. Fue años después, en medio de una depresión, cuando decidió buscar algo que le gustara y empezó a buscar estudios de carreras cortas.

Así llegó a Le Cordon Bleu en Francia, donde optó por un programa que le permitió formarse en pastelería. Tras regresar a Panamá, Wong detalló que mantuvo su trabajo principal mientras continuaba practicando y capacitándose.

“La dificultad para conseguir algunos ingredientes y materiales me llevó a buscar una manera compartir sus conocimientos y empecé a dictar clases”, expresó. Además, la chef destacó que sus talleres en Wong Pastissier buscan ir más allá de seguir una receta, porque explica los procesos y la razón detrás de cada técnica.

Sobre la evolución de la pastelería en el país, Wong enfatizó que ahora existe mayor interés que hace una década, aunque todavía hay retos para acceder a insumos y herramientas. La dificultad, según explicó no solo está en conseguir los productos, sino también en que exista un mercado que sepa utilizarlos y consumir las preparaciones.

El lado más artístico del chocolate

ml | Wong llevó su pasión por el chocolate hasta una escultura de Bowser durante su formación en el Chocolate Bootcamp del pastelero y chocolatero franco-suizo, Amaury Guichon, una experiencia que esperaba desde hace varios años.

“Tuve cuatro días y medio para elaborar la pieza utilizando únicamente chocolate y sin estructuras internas, en un salón a 18 grados”, contó. Aunque quedaron algunos detalles por terminar, la chef consideró que la experiencia fue un logro personal.

Crónica
de vida

Elizabeth Wong es una chef pastelera panameña de padres asiáticos y fue criada en Chiriquí. Además, es casada y madre de una niña.

Realizó su primer estudió de pastelería en el Instituto Privado Le Cordon Bleu en Francia.

En julio de 2026 estudió en Pastry Academy by Amaury Guichon ubicado en Las Vegas, Estados Unidos.

Desde hace 7 años dicta talleres en Wong Pastissier sobre decoración, masas, rellenos y más.

Tags:
Arte
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pasteles
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