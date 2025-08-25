Punto de vista

El contexto de la guerra contra Hamás

James Aparicio
25 de agosto de 2025

Ninguna guerra es buena, pero muchas veces son inevitables. Las operaciones que realiza Israel contra el grupo terrorista Hamás, la milicia radical que opera en Gaza, tienen como génesis el 7 de octubre de 2023, con la brutal masacre que dejó 1,200 asesinados en los kibutz y el festival de música Nova al sur del país.

Hamás, con el apoyo de Hizbulá, Irán y lo Hutíes en Yemen lanzaron decenas de ataques aéreos con misiles de corto y largo alcance. La guerra terminará, sin lugar a duda, cuando Hamás no sea un peligro real y los grupos actuantes reconozcan el derecho de Israel a existir como Estado y a vivir en paz.

