Un residente del distrito de San Miguelito, en una entrevista con la periodista de TVN-2, Heady Leane Morán, reaccionó con mucho enojo. Su auto estaba estacionado sobre la acera y ya le habían colocado un anuncio tipo calcomanía que tenía treinta días para removerlo o sería “chatarreado”.

“Dile a Irma: Dónde voy a meter mi carro”, espetó. El argumento que no tenía un estacionamiento. ¿Le da derecho eso a ocupar la acera o el espacio público? Claro que no. Y es que se convirtió en una costumbre aparcar autos particulares, camiones de reparto, buses y taxis en las aceras y servidumbres sin pensar en los peatones y su seguridad.