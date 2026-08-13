¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> A su salida del Tribunal Electoral, luego de presentar los documentos, el expresidente Martín Torrijos manifestó sentirse 'emocionado de cumplir con esta primera etapa. Hemos presentado los documentos fundamentales, las firmas que se requieren por provincia, por comarca'.<span class="mln_uppercase_mln">También destacó que 'este es el primer paso hacia la formalización de esta nueva organización política' y que, tras la entrega, se espera que el Tribunal Electoral notifique en un mes que ya todo está listo para recolectar las 45 mil 500 firmas y que UNE se convierta en una nueva apuesta de cara a las elecciones de 2029.</span>