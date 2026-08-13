Política

¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?

Torrijos apuesta por una estructura enfocada en la unificación nacional y la resolución de problemas fundamentales, con la meta de concluir su proceso de inscripción antes de que finalice el 2026

¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?
¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?
E.González | Martín Torrijos.
¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?
Jorge Rivera Staff |
¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?
Jaclyn Cerrud Espino | Vicepresidenta de la mujer.
¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?
Alejandro Suárez | Vicepresidente de la juventud.
¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?
Sixta Díaz | Primera subsecretaria.
¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?
Mariel Fuentes | Segunda vicepresidenta.
¿Quiénes acompañan a Martín Torrijos?
Jaqueline Tuñón | Secretaria de Información.
Lineth Rodríguez
13 de agosto de 2026

El expresidente de la República, Martín Torrijos, dio un paso formal ayer al presentar ante el Tribunal Electoral (TE) la solicitud de constitución de su nueva propuesta política, “Unidos para la Nueva Era” (UNE). Durante el anuncio, el exmandatario reveló los nombres del Equipo de Dirección Provisional que lo acompaña en esta iniciativa, una directiva conformada por profesionales de trayectoria y representantes de diversos sectores de la sociedad.

La directiva provisional está integrada por la doctora Lourdes Moreno, Mariel Fuentes como segunda vicepresidenta, Jaclyn Cerrud Espino (vicepresidenta de la Mujer), Alejandro Suárez (vicepresidente de la juventud) y Sara Omi Casama (vicepresidenta de los pueblos originarios). En el plano administrativo y operativo figuran Jorge Rivera Staff, Sixta Díaz (primera subsecretaria), Carlos Vallarino (tercer subsecretario), Juan Carlos Córdoba (secretario de Realización), Luis Miguel Uribe (secretario de Asuntos Electorales) y Jaqueline Tuñón (secretaria de Información).

Torrijos explicó que este equipo temporal refleja el compromiso de cambio y la capacidad de integrar a hombres, mujeres, jóvenes y minorías representadas. El líder político enfatizó que UNE se distingue por un estatuto que impone el deber ético de denunciar actos de corrupción y prácticas clientelistas, marcando distancia del desgaste de los partidos tradicionales.

Formaliza su partido en el Tribunal Electoral

ml | A su salida del Tribunal Electoral, luego de presentar los documentos, el expresidente Martín Torrijos manifestó sentirse “emocionado de cumplir con esta primera etapa. Hemos presentado los documentos fundamentales, las firmas que se requieren por provincia, por comarca”.

También destacó que “este es el primer paso hacia la formalización de esta nueva organización política” y que, tras la entrega, se espera que el Tribunal Electoral notifique en un mes que ya todo está listo para recolectar las 45 mil 500 firmas y que UNE se convierta en una nueva apuesta de cara a las elecciones de 2029.

“Ha sido una larga consulta desde el 17 de mayo, recorrimos el país; tomamos en consideración la contribución de todos”, Torrijos
Junta de UNE
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