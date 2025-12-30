De la indignación al sentido común

La demolición del monumento construido para honrar la contribución de los chinos en la construcción del Canal, al filo de la medianoche y de la mano de policías municipales vestidos de negro y con pasamontañas, generó múltiples reacciones de condena y rechazo. Es cierto, la alcaldesa de Arraiján se equivocó por su apuro y arrogancia. Hacia adelante, con sensatez, hay que imponer el mejor juicio para construir en el mirador del Puente de Las Américas un monumento que reconozca el aporte del pueblo chino, pero también el de los pioneros franceses. Por supuesto, de Estados Unidos y sus geniales arquitectos, ingenieros, salubristas y constructores, España, Japón, Barbados, Jamaica Martinica Colombia e India. Pasemos del mal rato y la confrontación a un conjunto de obras que hagan un homenaje permanente a todas las naciones que hicieron del Canal, la obra más impresionante del siglo XX.