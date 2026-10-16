Cuando los aliados responden

Decenas de países de América, Europa y Asia han mostrado su solidaridad y apoyo a Panamá tras el terremoto del pasado viernes. Donaciones de dinero, alimentos, agua, expertos y medios de transporte se han sumado a las tareas de asistencia. Lamentablemente, una panameña falleció, pero la cifra de heridos y lesionados es baja. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se puso a disposición del país con un fondo de $5 millones, helicópteros, camiones, logística e ingenieros del ejército. El embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, desde el día uno, se involucró en todas las misiones de asistencia y mandó un mensaje sin equivocaciones: somos nacionales aliadas en intereses comunes de solidaridad, seguridad y prosperidad.