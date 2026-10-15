Gobierno entrega orden de proceder para el teleférico de San Miguelito mientras atiende la emergencia por el sismo

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, se pronunció firmemente durante la entrega de la orden de proceder para la construcción del esperado teleférico de San Miguelito.

El canciller destacó esta iniciativa como una promesa cumplida que transformará radicalmente la movilidad urbana del distrito: “Es una obra prometida que va a facilitar el transporte de muchos panameños que viven en San Miguelito, un distrito muy importante en todo sentido; va a facilitar la salida y la entrada de manera eficiente y segura y estamos contentos de que cada día más empresas importantes del mundo, esta es una de las más destacadas en este campo, se sumen”, señaló el canciller, adelantando además que en el futuro se proyecta la instalación de más líneas de cables para conectar mejor la ciudad.

Durante sus declaraciones, Martínez-Acha también se refirió a la situación de emergencia provocada por el sismo, enviando un mensaje de respaldo a las familias afectadas. Reafirmó que el Gobierno Nacional, bajo los lineamientos del presidente José Raúl Mulino, mantiene a más de seis ministros desplegados en terreno para coordinar la ayuda internacional y supervisar de primera mano la reconstrucción de centros educativos, instalaciones de salud y puentes dañados.

Ante este panorama de contingencia, el titular de Exteriores hizo un llamado enérgico a la ciudadanía y a los usuarios de plataformas digitales: “En las áreas afectadas hay más de seis ministros y sabemos que estamos con ellos y les pido que mantengamos la esperanza”.

Asimismo, instó a la población a actuar con total responsabilidad digital, evitando la difusión de noticias falsas, rumores y bulos relacionados con la distribución de donaciones, insumos y la labor de los estamentos de seguridad en los momentos más críticos para el país.