La CSS adelanta pago de la segunda quincena de octubre a jubilados y pensionados

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció un ajuste en el calendario de pagos de la segunda quincena de octubre para todos los jubilados y pensionados del país.

De acuerdo con la entidad, la entrega de las acreditaciones se llevará a cabo el próximo 16 de octubre a nivel nacional, medida que aplicará de forma simultánea “para todos: quienes cobran por cheque y quienes reciben su pago por ACH en su cuenta bancaria”.

Para garantizar la atención a los beneficiarios que retiran sus cheques, la institución detalló la operatividad de sus centros de cobro en el territorio nacional. “Todas las agencias a nivel nacional están habilitadas, excepto la Agencia de Las Tablas”, precisó la CSS, informando además que los jubilados y pensionados que cobran en dicha instalación deberán acudir a la Agencia de Chitré para recibir su pago.

Por su parte, el Banco Nacional de Panamá (BNP) habilitó una red alternativa de cajeros automáticos en las zonas impactadas por la reciente coyuntura para asegurar el acceso al efectivo a quienes cobran por acreditación bancaria.

“Para quienes reciben sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH), el Banco Nacional de Panamá ha informado sobre los cajeros automáticos disponibles como alternativa ante el cierre de diez de sus sucursales”, comunicó la institución.

Las autoridades hicieron un llamado a los beneficiarios a consultar las listas oficiales de cajeros disponibles y desplazarse con precaución hacia las agencias correspondientes. Asimismo, reiteraron el compromiso del sistema de seguridad social de garantizar el desembolso oportuno de las pensiones en todo el país.