Cuando el rofeo y el pescozón se imponen

Cuando somos testigos de enfrentamientos a golpes, insultos y amenazas de agresión física entre los miembros de la clase política, la conclusión es que estamos peor de lo que pensábamos. La Asamblea Legislativa se ha convertido en el escenario ideal para los “chiqui shows” llenos de vergüenza, los cuales no son exclusivos de los partidos políticos tradicionales e incluyen a los nuevos actores políticos. Recordemos los manoteos y palabras soeces en la comisión de presupuesto el año pasado, el incidente del panti rojo y los encuentros boxísticos recientes o las advertencias de agresión hacia particulares, periodistas o críticos de diversos niveles de la sociedad.