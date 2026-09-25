Cuando el antisemitismo llega al deporte

La hostilidad hacia el pueblo judío no es algo nuevo. Se ha incrementado con una inusitada virulencia después de los atentados terroristas de Hamás en Israel que se saldaron con 1,400 asesinados y 252 secuestrados. Florencia Guerrero Sodero, una jugadora de Padel de Argentina, fue separada de la selección de ese país, quien afirmó que todos eran bienvenidos, “excepto judíos”. Cuando esas expresiones salen de intelectuales o deportistas de alto nivel, las alarmas advierten y la reacción, como un puño, debe ser rápida y enérgica.