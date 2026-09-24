$!La alimentación para los diabéticos

La dieta de las personas con diabetes es única y debe responder a un enfoque personalizado, según explican los especialistas.

Lissette Ramsey Quintero, nutricionista-dietista y supervisora nacional de Nutrición en Atención Primaria en Salud (APS) de la Caja de Seguro Social (CSS), señaló que no existe un patrón genérico, por lo que el plan siempre debe individualizarse para promover el cambio de hábitos y contemplar el contexto socioeconómico y cultural del paciente.

Respecto a qué alimentos restringir, Ramsey afirmó que no es necesario suprimir ingredientes, sino reducir porciones y frecuencias, además de modificar las preparaciones para evitar el exceso de grasas, azúcares y sal.

Por su parte, Madeleine Whyles y Evelyn García, nutricionistas del Ministerio de Salud (Minsa), recomendaron moderar los carbohidratos simples, como: el arroz, la pasta y el pan blanco; y evitar productos con azúcares añadidos, entre ellos dulces, donas y bebidas azucaradas.

Para una ingesta balanceada, sugieren incluir todos los grupos de alimentos mediante cocciones al vapor, sancochadas, horneadas o a la plancha, acompañadas de una adecuada hidratación.