¿Crees que tienes una placa en el...?

Los peatones se juegan su seguridad todos los días. Te puedes torcer un pie por una acera deteriorada, resbalarte por agua en la calle o lo peor, ser atropellado por un conductor de los miles que andan apurados sin respetar al que camina. ¿Cree que tienes una placa en el cul..? es una de las frases favoritas de particulares, taxistas, camioneros conductores de autobuses o vehículos del gobierno que se olvidaron de las normas mínimas de respeto a los derechos del peatón. En vez de proponer una línea para proteger la vida de las avispas o las olas, se debe legislar para que las autoridades tengan herramientas sancionadoras más severas y mecanismo de protección para los que andan a pie.