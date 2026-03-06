Junta Directiva trabaja para elegir al nuevo administrador del Canal

La Junta Directiva del Canal de Panamá ya está trabajando en el proceso de selección de un nuevo administrador, ya que el período del actual administrador, Ricaurte Vásquez, llega a su fin en septiembre de 2026. El proceso implica una evaluación exhaustiva de candidatos, que incluye pruebas técnicas, sesiones presenciales y entrevistas.

El proceso de selección del nuevo administrador de la vía interoceánica ha generado expectativas, especialmente considerando que en febrero de 2019 ya se había designado a Ricaurte Vásquez como sucesor de Jorge Quijano, es decir siete meses antes de asumir su cargo. Sin embargo, a cinco de marzo, aún se desconoce el avance del proceso para elegir al próximo administrador, lo que sugiere que el anuncio ha sido más tardío en comparación con el proceso anterior.

Entre los nombres que suenan para el cargo se encuentran Ilya Espino de Marotta, actual subadministradora del Canal; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador de la vía; Gabriel Diez, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal. Hasta Ricaurte Vásquez, que buscaría la reelección.

Desde el pasado 19 de febrero de 2026 se le solicitó información al Canal de Panamá para conocer cómo avanza el proceso y al momento no ha habido respuesta.

El exadministrador de Canal, Jorge Luis Quijano, expresó que el nuevo administrador “tiene que ser una persona técnica, no vinculada a ningún sector político. Eso para mí es vital porque de lo contrario, las decisiones que se toman van a tener ese sabor de algo de política y el Canal debe de mantenerlo totalmente independiente”.

Según Quijano, “debe tener experiencia en temas financieros, porque se maneja mucho dinero, estamos hablando de ingresos de casi 6 mil millones de dólares en un año”, también ser ingeniero por los proyectos que se pretenden ejecutar por parte de la ACP.

Quijano afirmó que Ilya Espino de Marotta sería una muy buena candidata, ya que tiene toda la experiencia y está preparada. Dijo que “también hay que dar oportunidad para que los jóvenes puedan llegar a esos puestos y no simplemente reciclar viejos”.

Alberto López, señaló que “la escogencia del administrador debe responder estrictamente a criterios de mérito, trayectoria profesional y conocimiento profundo de administración de gran empresa y del entorno logístico global, con reputación comprobada en la industria. El Canal es la institución más importantes del país y su administración requiere liderazgo, independencia de criterio y la capacidad de tomar decisiones estratégicas en un contexto internacional cada vez más competitivo y complejo”.