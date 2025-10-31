Punto de vista

Conociendo el distrito de San Miguelito

James Aparicio
31 de octubre de 2025

Kevin Cabrera sigue los pasos de su antecesora Mari Carmen Aponte, pero con más velocidad, intensidad e inclusive impacto. El miércoles estuvo en el distrito de San Miguelito.

Fue al Cristo Redentor, al municipio, se reunió con los representantes, diputados, dirigentes deportivos y sociales y para cerrar, almorzó en la fonda “Tiki” del emprendedor Juan José Miranda Ortega.

El diplomático estadounidense es claro: reforzar los vínculos de Estados Unidos con Panamá en los asuntos políticos, ideológicos, de seguridad y también económicos.

