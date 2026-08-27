¿Cómo enfrentar los crímenes violentos?

Una seguidilla de asesinatos dobles, de hombres y mujeres en lugares públicos, le mete presión a las autoridades que no parecen tener la fórmula eficaz para combatir y desarticular los crímenes cometidos por sicarios. En los últimos treinta años se han ensayado innumerables fórmulas y todas han tenido éxitos limitados. La mano dura que reclaman los ciudadanos se enfrenta a los legalistas y defensores de los “derechos humanos” de los victimarios. Para derrotar a la creciente delincuencia hay que actuar sin contemplaciones.