Virus sincicial causa 18 muertes en el país

El virus sincicial respiratorio (VRS) ha provocado 18 muertes en Panamá hasta la semana epidemiológica 31, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa). Del total de fallecidos, 16 eran menores de 5 años, mientras que los otros dos casos corresponden a personas mayores de 65 años.

De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, 12 de las víctimas eran hombres y seis mujeres.

La comarca Ngäbe Buglé concentra el mayor número de defunciones, con seis casos, seguida de Bocas del Toro y Chiriquí, con tres muertes cada una. Panamá Oeste registra dos fallecimientos, mientras que las cuatro defunciones restantes se distribuyen entre otras regiones del país.

Tras el aumento de los casos, la directora general de Salud Pública, Yelkis Gil, anunció que: “Se reforzará la vacunación en las embarazadas entre las 30 y 36 semanas de gestación”. Además, con la llegada del anticuerpo monoclonal se dará una mayor atención a la población infantil”, señaló Gil.

La funcionaria explicó que los pacientes pediátricos que llegan a los centros de salud son inicialmente atendidos como casos de enfermedad respiratoria. Posteriormente, se les practica un panel de pruebas que permite determinar el virus causante de la infección.

Este análisis permite identificar si se trata de influenza, parainfluenza, COVID-19 o virus sincicial respiratorio, explicó Gil.