Cárceles: Tienen que rodar cabezas

El motín y la fuga masiva de la cárcel La Joyita, con las consecuencias posteriores de muertos, heridos y miles de familias sometidas al miedo, la incertidumbre y los operativos de las fuerzas de seguridad, no dejan alternativas a las autoridades responsables de los penales: tienen que rodar cabezas en el sistema penitenciario y en las áreas de responsabilidad de la inteligencia y la seguridad de las cárceles. Las prisiones, está reconfirmado, son un barril de pólvora que es de vieja data, pero también las sospechas de mucha corrupción y complicidad.