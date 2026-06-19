¿Adoptaremos el método de Nayib Bukele?

La lección que le está dando el presidente de El Salvador Nayib Bukele al resto de los países latinoamericanos en materia de lucha contra el crimen y las pandillas es que no se puede combatir con éxito el narcotráfico y a las mafias. La fuga de 195 reos de La Joyita y el descubriendo de una operación de coordinación del narcotráfico desde la cárcel de máxima seguridad de la isla Punta Coco han obligado a reforzar sus políticas penitenciarias. Todo parece indicar que no habrá medias tintas con los detenidos por narcotráfico, asesinato y otros delitos.