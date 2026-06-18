Mulino sobre cobros en CEPANIM: “Son políticas del banco”

El presidente José Raúl Mulino respondió a la molestia expresada por beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), quienes han manifestado su inconformidad con los porcentajes de comisión que cobra el banco al momento de redimir estos instrumentos en efectivo.

El mandatario explicó que las decisiones relacionadas con el Banco Nacional de Panamá corresponden a políticas internas de la entidad.

Agregó que, “aunque el Banco Nacional es una institución del Estado, se rige por las normas de la Superintendencia de Bancos de Panamá y opera en el sistema financiero como cualquier otro banco”.

Las quejas de los beneficiarios se centran en que los montos descontados por comisiones reducen el dinero final recibido.