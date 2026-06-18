Presidente Mulino defiende traslado de reos a Isla Coiba por razones de “seguridad nacional”

Este jueves, 18 de junio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al traslado de 29 privados de libertad hacia instalaciones en la Isla Coiba, señalando que la medida responde a necesidades de seguridad nacional.

El mandatario explicó que la decisión se tomó considerando la protección de la seguridad de los panameños. Añadió que el área de Coiba ya contaba con infraestructura previa, la cual fue impulsada durante su gestión como ministro de Seguridad.

Mulino aclaró que “no se ha construido un nuevo pabellón, sino que se han adaptado instalaciones ya existentes para albergar a los privados de libertad, quienes reciben atención básica como alimentación y agua”.

Asimismo, recalcó que los reos de alta peligrosidad no se encuentran sueltos en la isla, sino bajo custodia en un centro del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El presidente también negó que exista daño ecológico en el área y afirmó que se está construyendo una estación para reforzar la presencia de guardaparques en el sector.

Finalmente, agregó que está a favor de los derechos humanos, pero enfatizó que estos deben empezar “por el respeto a los derechos de las víctimas”.