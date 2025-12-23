Se entrega el representante de David Cabecera investigado por peculado

El representante de David Cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, se entregó a las autoridades la tarde de este martes, 23 de diciembre, informó el Ministerio Público.

Montenegro estaba siendo investigado dentro de los casos de Descentralización por el supuesto delito de Peculado Doloso Agravado en perjuicio de la Junta Comunal de David, luego que una auditoría de la Contraloría General de la República revelara presuntas incorrecciones de $4,443,804.62 durante el periodo 2019 al 2024.

El concejal, miembro del Partido Revolucionario Democrático, mantenía una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Anticorrupción.