$!PRD recibe más de 22 postulantes para el Comité Ejecutivo Nacional

Los diputados Raphael Buchanan y Arquesio Arias, y el exalcalde José Luis Fábrega figuran en la lista de postulados para la elección parcial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuyo período de postulación culminó ayer jueves, 2 de octubre.

Las posiciones disponibles, tras la renuncia de cinco de los diez miembros del CEN (Rubén De León, Crispiano Adames, Doris Zapata, Edgardo “Zurdo” Zurdo y Rogelio Paredes) en el directorio que reunirá al menos a 300 perredistas, son para primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario.

Al menos 22 postulaciones se presentaron en la sede, siendo la vacante a secretario general, que dejó el exdiputado Rubén De León, la de mayor expectativa con figuras como Pedro Miguel González, Balbina Herrera, Higinio González Benchiman, Luis Alberto Castilla y Demetrio Grenald Thorpe. Herrera se postuló en lugar del dirigente Mitchel Doens, quien en un comunicado expresó su declinación al cargo por “razones de salud”.

Los cargos que no pasarán por las urnas, debido a que no presentaron su renuncia antes del 24 de septiembre, son los de Benicio Robinson (presidente del partido) y Raúl Pineda (tercer subsecretario), así como Carlos Pérez Herrera (segundo subsecretario), Ricardo Torres (cuarto subsecretario) y Julio Mendoza (quinto subsecretario).