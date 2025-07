$!No hay acuerdo en las comisiones legislativas

Los diputados no han logrado ponerse de acuerdo en la conformación de las 15 comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional.

El diputado Luis Duke explicó que la semana pasada no se pudo concretar un acuerdo porque hay bancadas que no han presentado el listado completo de sus aspirantes a comisionados.

“Hacen falta que las bancadas estén listas con la asignación de los comisionados a los diferentes grupos de trabajo, específicamente la bancada de Realizando Metas (RM), que no está definida por completo”, detalló el diputado de la Coalición VAMOS.

En cuanto a la cantidad de diputados que le corresponde a cada bancada, el vicepresidente del Órgano Legislativo, Eliécer Castrellón, fue concreto al explicar que los números son exactos y se debe cumplir con lo establecido en los artículos 43 y 44 del Reglamento Interno.

“Hay una peculiaridad en la Comisión de Presupuesto que tiene que ver con el menor cociente no redondeado. En el caso del PRD, ellos redondean 2.54, pero para mi concepto, la nueva bancada ‘Seguimos’, que se acaba de crear, tiene 0.84. 0.84 es mejor que 0.54, y por eso ‘Seguimos’ tiene derecho a un espacio en la Comisión de Presupuesto. Es un problema numérico, pero los números son exactos”, reiteró el diputado del Partido Popular.

Ante estos hechos, la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (MOCA), afirmó que todas estas situaciones podrían tratarse de métodos de dilatación.

“Siempre hay estrategia política, y es lo que he aprendido este año en la Asamblea. Si alguien hace algo que suena raro, hay una estrategia detrás. Entiendo que RM ha dicho varias veces que no están listos, que necesitan más tiempo, y entiendo que estas son formas de dilatar. Espero que se apuren, pues el país está a la expectativa y nosotros estamos listos. Ojalá el lunes (hoy) podamos avanzar y sacar las comisiones, y si no, vamos a votaciones. Yo no le tengo miedo”.

El reglamento de la Asamblea establece que, de no llegar a un consenso, se puede presentar la conformación de las 15 comisiones ante el pleno para una votación secreta de los 71 diputados.