Los que buscan liderar el panameñismo

ml | Carlos Raúl Piad y Jorge Luis Herrera presentaron la lista de sus nóminas que buscan controlar el Partido Panameñista. La encabezada por Carlos Raúl Piad, tiene a Valesca González como primera vicepresidenta, Juan Abrigo Jiménez como segundo vicepresidente y Hugo Moreno como tercer vicepresidente. En la Secretaría General figura Mireya Lasso, junto a Eyxi Yarelis como primera subsecretaria general, Eneida Mudarra como segunda subsecretaria general y Elvia Flores como tercera subsecretaria general. Harmodio Montaner como tesorero y Orlando Pérez como subtesorero. Genys Mendoza como vocal.

La nómina de Jorge Herrera tiene a Ariana Coba en la primera vicepresidencia, Francisco Brea en la segunda vicepresidencia y Zaidy Quintero en la tercera. La Secretaría General está a cargo de Ericka González, acompañada por Martín Sucre como primer subsecretario general, Itzy Atencio como segunda subsecretaria e Ilka Varela como tercera subsecretaria general. Florentino Ábrego como tesorero y Joel Mogoruza como subtesorero, Cristina Ortiz como vocal.