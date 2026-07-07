Política

Los diputados buscan una rápida conformación de las comisiones

Las distintas bancadas ya comenzaron conversaciones para definir la integración de las comisiones y la distribución de sus presidencias, todo esto mientras ya se presentan nuevos proyectos de ley, además de los más 100 pendientes

Los diputados buscan una rápida conformación de las comisiones
ML | Durante la instalación de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio.
Los diputados buscan una rápida conformación de las comisiones
Los diputados buscan una rápida conformación de las comisiones
Gina Arias Rivera
07 de julio de 2026

La conformación de las comisiones permanentes será uno de los primeros retos de la Asamblea Nacional en el nuevo período legislativo, luego de que el año pasado este proceso se extendiera por cerca de un mes, retrasando el inicio del trabajo parlamentario.

El jefe de la bancada Vamos, Jorge González, afirmó que “tenemos todo el derecho, como cualquier otro diputado, de poder aspirar a una presidencia de alguna comisión, y de eso se trata, de que podamos pedirles el voto a los distintos colegas, y sobre todo también de que ellos vean que hemos hecho un buen trabajo”.

La diputada Grace Hernández sostiene que su aspiración es que la integración de las comisiones respete la proporcionalidad de cada bancada y garantice una participación equitativa.

“Ojalá que la Asamblea esta misma semana concluyera la elección de las comisiones de trabajo, pero si eso no ocurriera, no hay excusa para que no sigamos avanzando, porque ya en este momento hay más de 100 proyectos esperando el segundo debate”, afirmó el diputado Luis Eduardo Camacho.

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