Moreno apuesta por la modernización y una carrera en IA

El rector electo de la Universidad de Panamá, Dr. José Emilio Moreno, afirmó que una de las prioridades de su administración será la modernización de los procesos académicos y administrativos de la institución. Como parte de ese proceso de modernización, Moreno anunció que impulsará la creación de la Licenciatura en Inteligencia Artificial.

“Queremos crear, lo más pronto posible, la Licenciatura en Inteligencia Artificial, porque es un tema de actualidad y de gran demanda. Posteriormente aspiramos a ofrecer una maestría y, en el futuro, un doctorado, para que la universidad lidere la formación de profesionales en esta área estratégica”, manifestó.

Asimismo, el rector electo señaló que promoverá un cambio en el modelo de funcionamiento de los centros regionales. “Vamos a actualizar los programas y queremos cambiar el modelo de los centros regionales.

Actualmente deben solicitar autorización para impartir carreras del campus central, pero nuestra propuesta es que cada centro pueda crear sus propias carreras de acuerdo con las necesidades de su región”, indicó.

En cuanto a los compromisos con el personal administrativo, Moreno expresó que su administración trabajará para cumplir con los pagos pendientes, entre ellos las etapas aprobadas por el Consejo General Universitario y el bono institucional, conforme a la disponibilidad de los recursos financieros.