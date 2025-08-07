$!Establecen directivas de educación, ambiente y asuntos municipales

Tres de las 15 comisiones de trabajo permanentes de la Asamblea Nacional ya cuentan con su junta directiva: Educación, Cultura y Deportes; Población, Ambiente y Desarrollo, y Asuntos Municipales; y se espera que la próxima semana se realice el resto de las instalaciones de las directivas.

Según el calendario divulgado por la secretaría, para el lunes 11 de agosto se estarán escogiendo la directiva de las Comisiones de Trabajo, Salud y Desarrollo, Presupuesto, Mujer, niñez, juventud y Familia, y Asuntos Indígenas.

El diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, hizo referencia a la conformación de las comisiones Comercio y Asuntos Económicos a la que aspira presidir y aseguró que ya cuenta con el apoyo de los comisionados.

“Sí se mantiene el acuerdo consensuado (en el bloque opositor) no deberíamos tener problemas, prueba de ellos es que el acuerdo establecía que la comisión de comercio, yo la presida y busque la firma de siete de los nueve comisionados sin problema y es señal que hay deseo de honrar el acuerdo entre partes”, reconoció Cedeño.